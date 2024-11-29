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Зеленський та Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський та Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони України
Зеленський подякував Макрону за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України
фото з відкритих джерел

Під час розмови з Макроном Зеленський підкреслив важливість запрошення України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Під час розмови Зеленський подякував Макрону за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage.

«Високо ціную, що Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей», – написав Зеленський.

Президент України наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей – не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру.

Також обговорили продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з кацлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО. Зеленський, серед іншого, подякував Німеччині за постачання систем Patriot та Iris-T. Шольц, у свою чергу, розкрив Зеленському деталі свого недавнього дзвінка російському лідеру Володимиру Путіну.

До слова, Олаф Шольц, якого у понеділок керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) обрало кандидатом у канцлери на майбутніх виборах, у розмові із виданням ZDF заявив, що має намір продовжувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Також він заявив, що вважає свою ініціативу «відповідальним і необхідним рішенням», оскільки навіть за незгоди сторін «потрібно говорити один з одним». Він при цьому наголосив, що однією телефонною розмовою не можна досягти миру. 

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Теги: Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон системи ППО

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