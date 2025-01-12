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Зеленський запропонував допомогу Молдові

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський запропонував допомогу Молдові
фото: Офіс президента

Зеленський: Україна може допомогти Молдові вугіллям

Президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Зокрема, він зауважив, що Україна може допомогти Молдові вугіллям.

«На тижні в мене була розмова з Президенткою Молдови Маєю Санду. Ми обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Там через свідомі дії Росії – просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям. Проте поки ми не бачимо відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є», – зазначив президент.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

Також Україна експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Як повідомлялося, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

До слова, невизнане Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського. Так звана влада Придністров'я пояснила відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

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Теги: Молдова опалення криза Володимир Зеленський Україна президент влада Офіс президента

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