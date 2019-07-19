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    Зеленський анонсував внесення кандидатури нового генпрокурора

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    <span>Президент України Володимир Зеленський</span> - Зеленський анонсував внесення кандидатури нового генпрокурора
    Президент України Володимир Зеленський
    Фото: president.gov.ua

    Після формування більшості у новій Раді з'явиться кандидатура нового генпрокурора

    Президент України Володимир Зеленський анонсував внесення кандидатури нового генерального прокурора вже після формування більшості в новообраному парламенті.

    Про це український лідер заявив під час зустрічі з представниками ділових кіл Китайської Народної Республіки, передає сайт президента.

    Зеленський наголосив, що одним з головних пріоритетів його команди є гарантування безпеки інвестицій.

    «Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент та уряд», – наголосив президент України.

    За словами Зеленського, потрібно зробити все можливе, щоб захистити бізнес від тиску правоохоронних органів.

    «Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового Генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів», – підкреслив Президент.

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