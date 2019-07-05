Зеленський дав завдання новому очільнику Донеччини



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Зі свого боку Павло Кириленко подякував Зеленському за довіру Фото: пресслужба президента України

Президент зробив акцент на важливості забезпечення якісного водопостачання у Донецькій області

Президент Володимир Зеленський у Краматорську представив нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, окресливши його першочергові завдання.

Про це 5 липня повідомляє пресслужба президента України

За словами Зеленського, першочерговим завданням є припинення вогню і для цього робиться все можливе, включно з активізацією переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську. Зокрема, розпочалося розведення сил біля Станиці Луганської.

Президент зробив акцент на важливості забезпечення якісного водопостачання у Донецькій області. Він повідомив, що спілкувався щодо цього з прем'єр-міністром.

Крім того, серед пріоритетів – відновлення Краматорського аеропорту та погашення заборгованості із зарплатні на шахтах.

Зеленський зазначив, що соціально-гуманітарні питання на Донбасі можна вирішувати вже зараз, а не шукати винних чи списувати на війну. «Ми зобов'язані паралельно закінчувати війну та відновлювати Донбас», – підкреслив він.

«Президент повідомив, що у вересні відбудеться великий бізнес-форум для залучення коштів на допомогу Донбасу, куди запрошені інвестори з різних країн», - зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що зі свого боку Павло Кириленко подякував Зеленському за довіру й підкреслив, що всі поставлені завдання будуть виконані.

«Я впевнений у плідній співпраці з правоохоронними органами, з органами місцевого самоврядування, з райдержадміністраціями, а також з об’єднаними територіальними громадами після того, як вони будуть створені», – заявив новопризначений голова Донецької ОДА.

Раніше повідомлялося, що 5 липня Зеленський відбув із робочою поїздкою до Донецької області.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР». Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

Раніше «Главком» писав, що Зеленський пропонує на посаду очільника Донецької ОДА силовика, брат якого воює за бойовиків. Так, у Павла Кириленка журналісти виявили молодшого брата, який воює в рядах бойовиків російської терористичної організації «ДНР».

5 липня Зеленський відреагував на скандал з родиною нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.