Скандальний нардеп від «Слуги народу» пообіцяв вийти з фракції



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Депутат Олександр Юрченко потрапив у корупційний скандал

«Слуга народу» не виключає ймовірності повернути до свого складу Юрченка

Народний депутат Олександр Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

«Депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» до вирішення ситуації з «хабарем помічника», – зазначив Качура.

Згодом в кулуарах засідання фракції Качура зазначив, що «Слуга народу» не виключає ймовірності повернути до свого складу Юрченка.

«Перша частина засідання фракції склалася з того, що Арахамія, це голова нашої фракції, заявив, що пан Юрченко самостійно вийде з фракції до завершення цього кейсу з хабарями його помічників... Це правильний політичний підхід. Якщо він зараз вийде з фракції, до моменту поки вирішиться це питання, і доведе, що дійсно всього цього не було, що він не має до цього стосунку, то можливо, потім ми його й приймемо через деякий час назад до фракції. Але зараз було озвучено, що Юрченко вже сам подав до керівництва фракції заяву про вихід із фракції «Слуга народу», – пояснив Качура.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Юрченка.

Помічник нардепа Олександра Юрченка начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.