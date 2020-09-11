У Бердичеві блогери-нелюди катували людей і транслювали це у мережі



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Усі затримані мали судимість і переховувалися від правоохоронців Фото пресслужби Нацполіції

Протягом тривалого часу підозрювані робили прямі трансляції знущань над людьми у Youtube

У Бердичеві на Житомирщині правоохоронці викрили та затримали членів злочинного угруповання. Останні тримали людей у квартирі та демонстративно, завдаючи фізичних страждань, проводили прямі трансляції на одному з Youtube-каналів

Відповідну інформацію оприлюднив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. За їхніми даними, усі зловмисники раніше вже мали судимості. Крім того, переховувались від правоохоронних органів.

Слідство з’ясувало, що бандити упродовж 2020 року незаконно утримували людей у одній з квартир у Бердичеві. Протягом тривалого часу вони робили прямі трансляції в Youtube під час яких, застосовували фізичне насильство, завдавали побої, удари та здійснювали інші насильницькі дії.

Згодом правоохоронцям вдалось встановити місце знаходження правопорушників та їх затримати.

10 вересня фігурантам справи повідомили про підозру у скоєнні кримінального. Мовиться про статтю Кримінального кодексу

«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Вона передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас одному з підозрюваних вже обрали запобіжний захід – найближчі 60 діб він провде під вартою без права внесення застави.

Клопотання про обрання запобіжних заходів для інших фігурантів зараз розглядає суд.