Арахамія заявив, що скандальний «слуга» Юрченко має скласти мандат



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Народний депутат Олександр Юрченко потрапив у корупційний скандал

Нардеп вважає за необхідне провести швидкий і відкритий суд щодо Юрченка

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що народний депутат Олександр Юрченко, якому інкримінують отримання хабарів, повинен скласти повноваження.

Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу «Україна-24».

Нардеп вважає за необхідне провести швидкий і відкритий суд щодо Юрченка.

«Я вважаю, що він повинен скласти мандат. Він депутат мажоритарник, за нього голосувала велика частина міста Києва, але ми його не можемо змусити», – сказав Арахамія.

Він зазначив, що необхідно провести відкритий судовий процес.

«Якщо він винен, я вважаю, що його як можна швидше треба посадити за ґрати», - додав Арахамія.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка. Він не визнає провину.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.