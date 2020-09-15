Декілька нардепів потрапили під слідство



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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступила у Верховній Раді Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Ірина Венедіктова отримала від НАБУ прохання підписати підозру Олександру Юрченку

Правоохоронці проводять розслідування щодо декількох народних депутатів. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на засіданні Верховної Ради.

«Я можу вас, колишні колеги, розчарувати, але, дійсно, в цій державі іде декілька розслідувань по декількох народних обранцях», - сказала вона.

Венедіктова додала, що за підсумком розслідування «ми або прийдемо до законних процесуальних рішень, або не прийдемо», пише Укрінформ.

При цьому генпрокурор пообіцяла не покривати жодного з фігурантів розслідування. Крім того, вона повідомила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку. «Вчора я отримала від керівництва НАБУ сам лист з проханням підписати підозру без матеріалів провадження о 17:20. Лист і чернетка. Все. Я наголошую, ми готові... - прокурори САП, я особисто - вивчити матеріали кримінального провадження, опрацювати їх, якщо необхідно - дати вказівки і, якщо буде достатньо підстав, повідомити про підозру. Я це зроблю і повідомлю», - наголосила Венедіктова. Вона також запевнила, що «ми покривати нікого не будемо», та водночас наголосила, що «маніпулювати, і продавлювати, і проговорювати провадження, які прописані у ЗМІ, нецивілізовано».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.