Зеленський хоче, щоб у депутатів за кнопкодавство та прогули забирали мандати



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Зеленський у Раді Фото: РБК-Україна

Якщо без поважних причин депутат буде відсутній на третині пленарних засідань, він втратить свій мандат

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проєкт закону 1027 про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народних депутатів.

Зеленський пропонує парламенту припиняти достроково повноваження депутатів у наступних випадках:

встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом у Верховній Раді, тобто голосування депутатом замість іншого нардепа або надання депутатом можливості проголосувати замість нього іншому обранцю

іншому обранцю відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії

припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі держави.

Депутатам, які вирішили скласти повноваження, пропонується самостійно оголошувати заяву в Раді, а не писати її на ім’я спікера, як це було раніше.

Згідно з інформацією на сайті Ради, 30 серпня законопроєкт 1027 був переданий на розгляд керівництву парламенту.

До слова, президент Володимир Зеленський пропонує зменшити склад Верховної Ради до 300 депутатів і закріпити пропорційну виборчу систему.