Зеленський пропонує, щоб депутатів у Раді було 300. З’явився текст законопроєкту



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Зараз в Раді працюють 424 нардепи

Законопроєкт №1017 від 29 серпня визначений главою держави як невідкладний

Президент Володимир Зеленський пропонує зменшити склад Верховної Ради до 300 депутатів і закріпити пропорційну виборчу систему.

Про це свідчить текст законопроєкту №1017 від 29.08.2019 із запропонованими змінами до Конституції, визначеного главою держави як невідкладний.

Документом пропонується внести зміни до двох статей Основного закону – 76 та 77.

«Статтю 76 викласти в такій редакції:

«Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою», - говориться у проєкті закону.

«Статтю 77 викласти в такій редакції:

«Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України…. Верховна Рада України обирається за пропорційною виборчою системою», - йдеться у проєкті закону.

Згідно з інформацією на сайті Ради, 30 серпня законопроєкт був переданий на розгляд керівництву парламенту.

Як відомо, Центральна виборча комісія на засіданні у середу, 28 серпня, зареєструвала останніх 29 народних депутатів - всього зареєстровано 424 депутатів.

Раніше представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту. Стефанчук розповів про роботу над законопроєктом про скорочення кількості депутатів.

До слова, 29 серпня Верховна Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.