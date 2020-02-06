Зеленський хоче швидко розпродати державні землі за безцінь, щоб залатати дірки в бюджеті – Сюмар



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Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар

Депутатка наголошує, що нинішній проєкт закону щодо вільного продажу землі в Україні це «латиноамериканська модель, яка не має нічого спільного із європейським ринком землі»

Законопроєкт про обіг ринку земель, який просувають сьогодні у Верховній Раді, не має нічого спільного з ефективним ринком землі, він не захищає ні селян, ні самі землі, ні державні інтереси. Головна його мета – швидко розпродати вісім мільйонів державних земель і закрити діру у державному бюджеті, яка виникла через недолугу економічну політику уряду Зеленського. Про це в кулуарах парламенту заявила народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар. Вона зазначила, що фракція подала 37 поправок до закону, однак жодна з них не була врахована.

«Наша фракція підготувала пакет поправок. Це 37 поправок які мали на меті впровадження системних змін – захист інтересів селян, захист землі і створення агроринку. Натомість жодна наша поправка не була врахована», – повідомила Сюмар.

«Що лишилося сьогодні в законопроекті і що нас дуже серйозно турбує? Цей законопроєкт насправді не прописаний під ринок землі. Він прописаний під те, як за безцінь скупити землі державного значення. В країні сьогодні є вісім мільйонів гектарів державних земель. Комітет відмовився навіть написати мінімальну ціну , за якою може бути проданий гектар такої державної землі. Система аукціонів і як вони будуть відбуватися, не прописані в цьому законі. Земельний банк, який би давав можливість селянам взяти кредит під власні паї для того, щоб докупити наприклад землі державного значення і будувати фермерські господарства, в цьому законі не прописано. Та немає ні слова про державний земельний банк . Тобто інтереси селян є категорично не захищеними. Немає ні мінімальної ціни землі для покупки і для продажу, так само немає захисту їхніх інтересів у вигляді земельного банку», – застерігає Сюмар.

Вона наголосила, що немає і захисту самої землі. Також необхідно провести паспортизацію земель.

«Що будуть продавати? При тому що у нас повний безлад на ринку, сьогодні абсолютно невідомо. Окрім того, немає жодних умов до покупця землі. Немає перевірки, звідки він взяв кошти. Чи є ці кошти походженням, наприклад, з держави-агресора, з Російської Федерації. Перевірити це буде неможливо», – наголошує депутатка.

«І ключове. Держава, коли продає державну землю, до покупця не виставляє жодної вимоги і фактично, якщо він виснажить цю землю, заллє її пестицидами, отрутою, і отруюватиме українські села, після цього не настає ніякої відповідальності. Не можна цю землю забрати назад», – попередила Сюмар.

Депутатка наголошує, що нинішній проєкт закону щодо вільного продажу землі в Україні це «латиноамериканська модель, яка не має нічого спільного із європейським ринком землі». І яка не має нічого спільного, вкажімо, ні з польською, ні з французькою ефективними моделями землевласності.

«Польська модель впроваджувалась 10 років і насправді є успішною. А ми бачимо такий величезний поспіх, який має на меті одне – закрити дірки в бюджеті, які сьогодні виникають через недоотримання від митниці та інших платежів до бюджету України. Тому треба дуже швидко дістати гроші від продажу землі», – переконана представниця фракції «Європейська солідарність».

Як відомо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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