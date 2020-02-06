Нардеп розповів, про що Зеленський говорив з фракцією «Слуга народу»



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Президент Володимир Зеленський 6 лютого завітав у парламент

Крім земельної реформи депутати обговорили з президентом справу щодо прослуховування кабінету Гончарука

Президент разом із народними депутатами від фракції «Слуга народу» в четвер зранку обговорили питання законопроєкту про ринок землі та справу щодо прослуховування кабінету прем'єр-міністра.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради після засідання фракції розповів народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

«Ми не домовляємося з президентом, ми обговорюємо з президентом актуальні питання. Ми ще раз пройшлися по всіх зауваження, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей надважливий для нашої країни закон», - зазначив депутат.

Він додав, що, крім земельної реформи, депутати з президентом також обговорили ситуацію з розслідуванням справи про незаконне прослуховування Кабінету міністрів України.

Раніше стало відомо, що Зеленський прийшов до Ради проконтролювати «слуг народу». Пресу до зали, де відбувалося засідання, не пускали.

Нагадаємо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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