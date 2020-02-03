Зеленський має зізнатися, що відпочивав в Омані, а не був там з робочим візитом – нардеп



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Володимир Зеленський перебував в Омані на початку січня

Офіс президента майже місяць намагається тримати в омані суспільство через таємний відпочинок Зеленського в Омані - заявив Герасимов

Фракція «Європейська солідарність» закликає президента Володимира Зеленського зізнатися, що візит до Оману не був робочим.

Про це 3 лютого заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов під час Погоджувальної ради у парламенті.

«Офіс президента майже місяць намагається тримати в омані суспільство через таємний відпочинок Зеленського в Омані. У версію про робочий візит за власний рахунок вже не вірять навіть затяті прихильники гаранта. Тільки 12% українців повірили у версію Офісу Зеленського»,- сказав Герасимов.

Він нагадав, що «Європейська солідарність» направила низку депутатських звернень до державних структур, щоб пролити світло на деталі цього таємного вояжу, але офіційну відповідь досі не отримала.

«Закликаємо президента зізнатися суспільству, що ніякого робочого візиту не було. Безкарна брехня дуже небезпечна, тому ми вимагаємо правди», – додав парламентар.

Раніше «Главком» повідомляв, що поїздка президента України до Оману не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Так відповіла, принаймні, пресслужба Офісу президента у відповідь на повторний запит «Главкома».

Іще раніше Державне управління справами на запит «Главкома» повідомило про те, що «ДУС не здійснювало оплату витрат, пов’язаних з перебуванням президента України Володимира Зеленського в Омані у січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна».

Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Між тим, Володимир Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Про це свідчить декларація глави держави, оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій, зміни до якої до цього часу не внесені.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти видання Тексти.org.ua перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія в інтерв’ю «Главкому» висловив припущення, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші.