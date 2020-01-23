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    Економіка та фінанси

    Чому Зеленський не задекларував поїздку до Оману? Глава фракції «Слуга народу» прокоментував новорічний скандал за участю президента

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    Володимир Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами - Чому Зеленський не задекларував поїздку до Оману? Глава фракції «Слуга народу» прокоментував новорічний скандал за участю президента
    Володимир Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами

    Треба дослідити це питання, - Арахамія

    Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія вважає, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Наскільки я знаю, ця поїздка відбувалася за власний кошт», - зазначив Арахамія.

    Керівник найбільшої парламентської фракції говорить, що не має інформації про те, чому президент в порушення закону не надає декларацію про зміну майнового стану у зв’язку з цією поїздкою.

    «Не знаю. Треба дослідити це питання», - зауважив Арахамія.

    Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската. Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

    9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти видання Тексти.org.ua перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN. Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

    До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

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