Депутати вкотре вимагають від Офісу президента пояснень про поїздку Зеленського в Оман



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Народні депутати вимагають розкрити склад делегації, яка супроводжувала президента під час «високих зустрічей» з іноземними лідерами

Народні депутати фракції «Європейська солідарність» направили офіційне звернення на ім’я Андрія Богдана, голови Офісу президента, для розкриття інформації про підготовку та фінансування таємного відпочинку Володимира Зеленського в Оман. Про це йдеться на сайті політсили.

Згідно з інформацією пресслужби від 5 січня, президент Зеленський відправився до Султанату Оман з робочим візитом. Однак, ані в вітчизняних ЗМІ, ані офіційні ресурси Офісу президента та Оману не анонсували жодної інформації про поїздку і її мету. Народні депутати вимагають розкрити склад делегації, яка супроводжувала президента під час «високих зустрічей» з іноземними лідерами. Якщо візит дійсно мав офіційний статус, Офіс президента має оприлюднити програму перебування із переліком зустрічей президента, вказавши відповідальних за організацію візиту осіб.

Найбільший інтерес суспільства викликає інформація про фінансування поїздки. За повідомленнями з Офісу президента, Зеленський полетів в Оман за власний кошт. Однак витрати на цю поїздку президент України не відобразив у власній декларації, всупереч закону про е-декларування. Зважаючи на можливий офіційний статус візиту, народні депутати вимагають повідомити вартість перельотів та проживання для всією делегацію, в тому числі представників УДО і супроводжуючого персоналу, та вказати джерела фінансування цього візиту.

Нагадаємо, під час перебування президента в Омані, сталася катастрофа українського літака над Іраном внаслідок ракетного удару. Для швидкого реагування на кризу, президент України повинен був повернутись на Банкову якнайшвидше, але зробив це тільки наступної доби. Зважаючи на наявний ресурс, чому Офіс президента терміново не відправив президентський борт за українською делегацією, яка мала реагувати на кризу з Києва, а не з Мускату.

Офіційне звернення до керівника Офісу президента підписали 8 народних депутатів «Європейської солідарності». Фракція очікує відповіді на усі питання згідно із законом «Про статус народного депутата».

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента не повідомили, хто літав з Володимиром Зеленським у Оман у січні 2020 року.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія в інтерв’ю «Главкому» висловив припущення, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману

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