Стало відомо, хто написав «слугам» законопроєкт про «пропаганду гомосексуалізму»



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Микола Гунько почав боротися з «ЛГБТ-пропагандою» у Чернівцях із 2018 року Фото: «Бабель»

Автор законопроєкту служить у Церкві адвентистів сьомого дня у Чернівцях

Минулого тижня нардепи від «Слуги народу» Георгій Мазурашу й Олена Лис зареєстрували у Верховній Раді два законопроєкти. Вони пропонують заборонити «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму» та запровадити за неї адміністративну відповідальність.



Насправді це не їхня ідея — ініціатором і автором заборони є активіст і капелан Церкви адвентистів сьомого дня з Чернівців Микола Гунько. Про це повідомляє видання Бабель.

Миколі Гуньку з Чернівців близько 40 років. Він називає себе юристом і правозахисником, заснував громадську організацію «Чернівці за здоровий спосіб життя» і служить у місцевій Церкві адвентистів сьомого дня (один із напрямків протестантизму).



«Про нього часто пише місцева преса — протягом останніх чотирьох років він регулярно реєструє різні петиції на сайті міської ради. Нещодавно він зібрав підписи під петицією про будівництво в Чернівцях сміттєзвалища і продовжує збір за спортивно-оздоровчий комплекс для дітей і студентів», - пише видання.



У 2017 році Гунько добився перейменування парку Жовтневий у Чернівцях на парк Реконструкції. Але перейменування викликало критику місцевих мешканців, і зрештою суд повернув чернівецькому парку стару назву. Гунько також хотів перейменувати вулицю Руську на Європейську, але петиція не набрала достатньо голосів.



З 2018 року Гунько бореться з ЛГБТ-акціями в Чернівцях. Саме з того часу, за його словами, у місті почали проводити різноманітні ЛГБТ-заходи та прайди. У травні 2019 року він попросив Чернівецьку міську раду заборонити будь-які події на підтримку прав ЛГБТ-людей у місті. Його петиція набрала необхідні 250 підписів. У жовтні депутати міськради підтримали заборону, але мер Чернівців Олексій Каспрук наклав вето і сказав, що рішення суперечить Конституції.



За цей час проти Гунька виступили ще кілька місцевих жителів. Один із них просив міськраду Чернівців заборонити йому подавати петиції, інший рекомендував депутатам не розглядати петиції Гунька, ще один назвав його пропозиції «божевільними».



Після невдач на місцевому рівні Микола Гунько вирішив вийти на всеукраїнський. «Я зрозумів алгоритм: щоб захистити наші законні права, треба подавати законопроєкти», — говорить він. Чоловік почав працювати над документом про «заборону пропаганди гомосексуалізму та трансгендеризму». Подати його до Верховної Ради він попросив народну депутатку від «Слуги народу» Олену Лис, яка теж родом з Буковини. «Але потім я подивився, що вона жінка — їй, мабуть, буде складно це питання відстоювати. А Георгій [Мазурашу, ще один нардеп від «Слуги народу» з Буковини] у нас спортсмен, дуже активний захисник здорового способу життя», — пояснює Гунько. Разом вони доопрацювали законопроєкт і подали його на розгляд парламенту.

Зазначимо, що у Верховній Раді найближчим часом не планується розгляд законопроєкту про заборону «пропаганди гомосексуалізму та трансгендеризму» в Україні.

Нагадаємо, народні депутати з фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу та Олена Лис зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який вводить адміністративну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму». Проєкт закону №3917 був зареєстрований у парламенті 22 липня, проте його текст не оприлюднений.

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