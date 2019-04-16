Зеленський не проводитиме прес-конференцію перед дебатами - штаб



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Кандидат в президенти Володимир Зеленський Фото: Reuters

Зеленський може дати прес-конференцію вже після другого туру президентських виборів

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що прес-конференція кандидата в президенти перед дебатами є «проектом, що слабо реалізувати».

«При всьому бажанні, це малореально, оскільки у нас залишилися буквально пара днів - в п'ятницю у нас дебати. Команда буде презентована до другого туру, як про це і говорив Зеленський. Тому, при всій повазі до колег, я думаю, що це проект, що слабо реалізувати», - заявив він в ефірі «Радіо НВ».

Разумков додав, що Зеленський може дати прес-конференцію вже після другого туру президентських виборів.

За його словами, командою кандидата в достатній мірі висвітлюються всі ключові питання його майбутньої політики.

Зазначимо, що сьогодні речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Також додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.