У штабі Порошенка розповіли про підписання угоди із Зеленським та «Олімпійським»



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Ввечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити переговори

Команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Про це на брифінгу 16 квітня розповів речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Сьогодні зранку була укладена тристороння угода, яку підписали НСК «Олімпійський», представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це - тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня», - повідомив він.

Також за його словами, ввечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити переговори.

«Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії», - сказав Медведєв.

У команді чинного президента запевнили, що Порошенко згоден на дебати на стадіоні, зокрема 19 квітня, але, за словами Медведєва, це має бути «змістовна кількагодинна дискусія, а не феєричне шоу».

«За основу для проведення дебатів має бути взятий той формат проведення дискусії, який прописаний в законі. Це - дебати на базі суспільного телебачення», - додав він.

Водночас, Медведєв додав, що Порошенко буде дотримуватися законодавства в частині організації дебатів.

Він наголосив, що відповідальність за безпеку на стадіоні покладається на Нацгвардію і Нацполіцію, адже на «Олімпійський» прийдуть десятки тисяч людей.

Зазначимо, що за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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