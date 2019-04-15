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    Суспільство

    У штабі Порошенка запропонували часові рамки дебатів на «Олімпійському» 19 квітня

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    Згідно з інструкцією ЦВК кандидати повинні прибути на телебачення в 19:30 для того, щоб провести жеребкування і встановити послідовність їх виступів - У штабі Порошенка запропонували часові рамки дебатів на «Олімпійському» 19 квітня
    Згідно з інструкцією ЦВК кандидати повинні прибути на телебачення в 19:30 для того, щоб провести жеребкування і встановити послідовність їх виступів

    Порошенко пропонує Зеленському зустрітися на стадіоні «Олімпійський» з 16.00 до 18.00

    Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко пропонує своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00. Про це під час прес-конференції повідомив радник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, інформує РБК-Україна.

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    «Петро Порошенко в додаток до тих дебатів, які передбачені законодавством, пропонує Володимиру Зеленському 19 квітня провести ще одні дебати - на стадіоні «Олімпійський» у часових межах з 16:00 до 18:00», - повідомив він.

    За його словами, дебати в студії «Суспільного» повинні відбутися в 20:00

    «У подальшому і Порошенко, і Зеленський повинні відправитися на дебати на «Суспільному» телебаченні. Згідно з інструкцією ЦВК кандидати повинні прибути на телебачення в 19:30 для того, щоб провести жеребкування і встановити послідовність їх виступів», - додав він.

    Нагадаємо, раніше Порошенко призначив Зеленському нову дату дебатів. Так, дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського можуть відбутися 15 квітня в ефірі ICTV.

    Зазначимо, що у Зеленського не знають про дебати в ефірі ICTV.

     Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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