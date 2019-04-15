Дебати на «Олімпійському»: у Зеленського відкинули нову пропозицію штабу Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський та Петро Порошенко Колаж: ukranews

У Зеленського пояснили, що з 16:00 до 18:00 всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону

У виборчому штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського вважають недоцільною пропозицію штабу Петра Порошенка щодо проведення дебатів на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

У Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

«Законом передбачено, що дебати відбуваються з 19:00 до 22:00 19 квітня, якщо я не помиляюся. Чому вони шукають щоразу якісь лазівки, щоб туди (на НСК «Олімпійський» - ред.) не прийти, - це питання. Насправді, якщо ми навіть говоримо про наших співгромадян, то в робочий час (з 16:00 до 18:00 п'ятниці, як запропонував раніше штаб Порошенка – ред.), в п'ятницю, їм буде важко прийти на стадіон, ніж увечері, коли в усіх вже закінчиться робочий день, щоб послухати кандидатів у президенти», - сказав речник з питань виборчої кампанії штабу Зеленського Дмитро Разумков агентству «Інтерфакс-Україна».

Разумков наголосив, що дебати згідно із законодавством мають розпочинатися з 19:00 19 квітня, і саме цей час спочатку був запропонований штабом Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні у штабі Порошенка запропонували часові рамки дебатів на «Олімпійському» 19 квітня. Чинний президент пропонує Зеленському зустрітися на стадіоні «Олімпійський» з 16.00 до 18.00.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.