У штабі Зеленського заявили про плани кандидата на теледебати з Порошенком



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На дебати 14 квітня з Петром Порошенком Володимир Зеленський не з’явився

Зеленський чекає Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині

У штабі кандидата на посаду президента України, коміка Володимира Зеленського заявили про те, які мають плани щодо передвиборчих теледебатів.

Як заявив речник штабу Дмитро Разумков, Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

Спробу дебатів із Зеленським, яку раніше 14 квітня провів на НСК «Олімпійський» Порошенко і на яку його суперник, як і обіцяв, не з’явився, Разумков назвав «агітаційним мітингом» чинного голови держави.

«Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича (Порошенка – ред.) 19 квітня о 19:00 на «Олімпійському». Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально ухилитися від цих дебатів. Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він зробив те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити», – заявив Разумков.

Порошенко і його прихильники звинувачують Зеленського в намаганні під будь-яким приводом ухилитися від публічних дебатів між двома кандидатами і закликають його прийти принаймні на офіційні теледебати, які мають, відповідно до закону про вибори президента України і постанови Центральної виборчої комісії, відбутися 19 квітня на «Суспільному» телеканалі в його приміщенні. Чинний президент не раз заявляв, що 19 квітня буде саме на цих теледебатах.

Зеленський і члени його штабу вже не раз заявляли, що кандидат влаштує свої дебати 19 квітня у визначений законом час, о 19-й годині, але не у студії НСТУ, як визначено постановою ЦВК 2014 року, а в НСК «Олімпійський».

У Центрвиборчкомі у відповідь заявляли, що не бачать підстав змінювати ту постанову, відтак акція Зеленського на стадіоні буде не його участю в теледебатах, яку приписує закон, а його агітаційним мітингом.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

Джерело: Інтерфакс-Україна