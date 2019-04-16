Як команда Зеленського збирає підтримку на дебати в «Олімпійському»



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В анонсі йдеться, що на концерті виступатиме Ольга Полякова та Дзідзьо

Представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі «Опора».

«У Facebook-групі «Команда Зеленського. Голованівський край» 15 квітня був опублікований анонс видачі безкоштовних квитків на концерт «популярних зірок української естради» та запису на безкоштовну поїздку до Києва. У повідомленні йдеться, що виступ артистів відбудеться на НСК «Олімпійський» перед дебатами кандидатів у президенти України. ... Спостерігач намагався отримати квитки, однак йому повідомили, що їх наразі немає, запропонували залишити свої контактні дані. За словами працівників офісу, також буде організований безкоштовний підвіз охочих до Києва», - сказано в інформації «Опори».

В обласному «Зе-офісі» спостерігачам підтвердили, що незабаром розповсюджуватимуть квитки. «Мені мають передати квитки, але скільки їх, поки не знаю», – зазначила представниця команди Зеленського в Кропивницькому Ліка Кожа.

В анонсі йдеться, що на концерті виступатиме Ольга Полякова та Дзідзьо. «Варто зазначити, - зауважили в «Опорі», - що вартість квитка на концерт Дзідзя у квітні становила – 190-690 гривень, а на виступ Полякової – 300-1750 гривень».

Як підкреслили в «Опора», згідно з ч. 6 ст. 64 закону України «Про вибори президента України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частини 3 статті 56 цього закону.

Зазначимо, що сьогодні речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Зазначимо, що за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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