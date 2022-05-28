Зеленський не вірить у зміну влади в РФ: всі бояться Путіна

Президент нагадав про злочини Росії в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що зміна влади в Росії в даний час навряд чи можлива. Оточення сильно пов'язане злочинами і боїться Путіна. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню NOS.

«Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їх численні дії і злочини», – сказав він.

Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.

«Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним «не побачив надій на мир».

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