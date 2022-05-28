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    Новини

    Зеленський не вірить у зміну влади в РФ: всі бояться Путіна

    Зеленський оцінив ймовірність зміни влади в РФ - Зеленський не вірить у зміну влади в РФ: всі бояться Путіна
    Зеленський оцінив ймовірність зміни влади в РФ
    фото: Офіс президента

    Президент нагадав про злочини Росії в Україні

    Президент Володимир Зеленський вважає, що зміна влади в Росії в даний час навряд чи можлива. Оточення сильно пов'язане злочинами і боїться Путіна. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню NOS.

    «Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їх численні дії і злочини», – сказав він.

    Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.

    «Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним «не побачив надій на мир».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський не вірить у зміну влади в РФ: всі бояться Путіна