Прем'єр Італії поділився враженнями після розмови з Путіним: новини невтішні

Драгі не побачив «надії на мир» після розмови з главою Кремля

Москва нарікає на санкції та миру не хоче

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним «не побачив надій на мир». Глава Кремля скаржився на санкції. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Прем'єр Італії заявив, що спробував зрозуміти, чи можна «розблокувати величезні обсяги зерна в українських портах в Чорному морі». Це питання Драгі також планує обговорити найближчим часом з президентом України Володимиром Зеленським.

Драгі зазначив, що в розмові з Путіним «не побачив надії на мир» в Україні.

«Я не побачив проблисків миру», – сказав він.

Путін в ході бесіди розповів Драгі про «вжиті кроки з метою забезпечення безпеки судноплавства, включаючи щодня відкриваються гуманітарні коридори для виходу цивільних суден з портів Азовського і Чорного морів», повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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