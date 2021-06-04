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    Зеленський майже обрав собі прессекретаря

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    Зеленський майже обрав собі прессекретаря
    Фото: Офіс президента

    Президент особисто поспілкувався з усіма кандидатами

    Наступного тижня буде офіційно призначений новий прессекретар президента України Володимира Зеленського. Його ім'я поки тримають в секреті. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

    На початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний «шорт-лист» кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже прийнято.

    «Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ», – уточнило джерело в ОП.

    Ім'я нового прессекретаря Зеленського в офісі поки не називають.

    Нагадаємо, прессекретар президента України Юлія Мендель в кінці квітня покинула свою посаду. При цьому вона залишиться в команді офісу президента в якості радника з міжнародних комунікацій.

    Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи офісу президента.

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    Теги: Володимир Зеленський президент Юлія Мендель
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    Зеленський майже обрав собі прессекретаря