Зеленський майже обрав собі прессекретаря

Президент особисто поспілкувався з усіма кандидатами

Наступного тижня буде офіційно призначений новий прессекретар президента України Володимира Зеленського. Його ім'я поки тримають в секреті. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

На початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний «шорт-лист» кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже прийнято.

«Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ», – уточнило джерело в ОП.

Ім'я нового прессекретаря Зеленського в офісі поки не називають.

Нагадаємо, прессекретар президента України Юлія Мендель в кінці квітня покинула свою посаду. При цьому вона залишиться в команді офісу президента в якості радника з міжнародних комунікацій.

Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи офісу президента.