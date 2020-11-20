Рада збереться аж узимку, бо майже 75 нардепів хворі на Covid-19 – Дубінський

Законопроєкт про держбюджет-2021 для ухвалення не готовий, каже депутат

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що наразі близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус Covid-19.

Про це Дубінський в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«У нас близько 75 народних депутатів на сьогодні хворіють Covid–19. Це підтверджений Covid–19. Тому наступне засідання Ради буде тільки на початку грудня, якщо ми його зберемо. Бюджет не готовий. 17 листопада по Бюджетному Кодексу ми повинні були проголосувати в другому читанні. Але на сьогодні голосів під бюджет немає, просто тому що цей бюджет, по суті, є фейковий. Ми досі не розуміємо основні цифри витрат і доходів цього бюджету», – зазначив Дубінський.

За його словами, наразі показники законопроєкту про держбюджет свідчать про те, що майже половина його буде витрачена на виплати за боргами в різній формі.

«Тобто, кожна друга гривня з бюджету піде вже не на коронавірусні фонди, не на дорожні фонди, не на оплату пенсій, не на оплату лікарям або підвищені надбавки», – додав нардеп.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Зі свого боку перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що реальна дата ухвалення проєкту бюджету України на 2021 рік – це 3 грудня.

Парламентарі ухвалили проєкт постанови № 4000–П, що означає ухвалення у першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2021 рік.

Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням усіх поправок і пропозицій нардепів.

Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту Бюджету від Кабміну.

Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.