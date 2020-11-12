Зеленського і Єрмака шпиталізували

У Володимира Зеленського є кабінет зі спецзв’язком

У президента й глави ОП стандартний графік роботи, єдине обмеження – це ізоляція

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах лікарні «Феофанія». Про це Українській правді повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад. У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата», – сказав Подоляк.

У президента й глави ОП стандартний графік роботи, єдине обмеження – це ізоляція.

«Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні», – розповів радник Єрмака.

Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину. Не бачиться президент також і з своїм головою ОП, з ним зв’язок лише через телефон.

9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що захворів на коронавірус. Глава Офісу президента Андрій Єрмак також захворів на коронавірус.

Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.



