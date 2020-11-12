  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленського і Єрмака шпиталізували

    • Розсилка
    У Володимира Зеленського є кабінет зі спецзв&rsquo;язком - Зеленського і Єрмака шпиталізували
    У Володимира Зеленського є кабінет зі спецзв’язком
    Фото: прес-служба президента України

    У президента й глави ОП стандартний графік роботи, єдине обмеження – це ізоляція

    Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах лікарні «Феофанія». Про це Українській правді повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

    «Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад. У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата», – сказав Подоляк.

    У президента й глави ОП стандартний графік роботи, єдине обмеження – це ізоляція.

    «Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні», – розповів радник Єрмака. 

    Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину. Не бачиться президент також і з своїм головою ОП, з ним зв’язок лише через телефон. 

    9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що захворів на коронавірус. Глава Офісу президента Андрій Єрмак також захворів на коронавірус. 

    Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

    Читайте також: ЗМІ: Мендель захворіла на Covid-19 на тиждень раніше Зеленського


    Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies