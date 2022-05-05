Зеленський підбив підсумки 70 дня війни (відео)

Злочини Росії отримають належну відповідь на полі бою, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 68 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Президент розпочав своє звернення із повідомленням про смерть журналіста Олександра Махова.

«Сьогодні загинув відомий журналіст Олександр Махов. На Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям. Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!», – сказав Зеленський.

Також він повідомив про другий етап евакуаційної операції з Маріуполя.

«344 людини вдалося врятувати – із самого міста й околиць. Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 людей, яких вдалося вивезти з «Азовсталі». Усі вони отримують необхідну допомогу. Усі вони отримають від нашої держави найтурботливіше ставлення. Вдячний усім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була успішною. Домовляємось і сподіваємося продовжити порятунок людей із «Азовсталі», з Маріуполя», – заявив президент.

Раніше Спілка журналістів назвала кількість загиблих на війні медійників.

Нагадаємо, що, зокрема, відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.