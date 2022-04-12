Спілка журналістів назвала кількість загиблих на війні медійників

Ірландець із США П'єр Закжевскі, який працював оператором на Fox News, став одним із 20 загиблих від рук російських окупантів медійників

Російські окупанти убили уже 20 представників українських та зарубіжних ЗМІ

Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що у Чернігові від рук рашистських військових загинув відеоінженер телеканалу «Дитинець» Роман Нежиборець. Про це повідомила пресслужба Національної спілки журналістів України.

Нежиборець став 20-м медійником, який втратив життя під час російсько-української війни.

Одним із перших загиблих працівників ЗМІ був оператор телеканалу LIVE Євгеній Сакун, це сталося ще 1 березня, коли окупанти обстріляли телевежу в Києві.

Крім громадян України, у списку загиблих від рук російських окупантів є й іноземці. Це американський журналіст Брент Рено, ірландський оператор Fox News П’єр Закжевскі, російська працівниця опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна та литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічус.

Список загиблих працівників українських та зарубіжних медіа:

П’єр Закжевськи; Олександра Кувшинова; Олександр Литкін; Павло Лі; Сергій Пущенко; Євген Сакун; Брент Ентоні Рено; Оксана Бауліна; Ділєрбек Шакіров; Віктор Дєдов; Віктор Дудар; Лілія Гумянова; Юрій Олійник; Олег Якунін; Максим Левін; Мантас Кведаравічус; Сергій Заїковський; Денис Котенко; Євген Баль; Роман Нежиборець.

Нацспілка висловила співчуття родинам усіх загиблих , а також НСЖУ вимагає створити Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проти журналістів.

Рашисти убили 16 українських та 4 іноземних медійників

Нагадаємо, що, зокрема, відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

4 квітня Левіна поховали на кладовищі у Боярці.