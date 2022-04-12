Спілка журналістів назвала кількість загиблих на війні медійників
Російські окупанти убили уже 20 представників українських та зарубіжних ЗМІ
Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що у Чернігові від рук рашистських військових загинув відеоінженер телеканалу «Дитинець» Роман Нежиборець. Про це повідомила пресслужба Національної спілки журналістів України.
Нежиборець став 20-м медійником, який втратив життя під час російсько-української війни.
Одним із перших загиблих працівників ЗМІ був оператор телеканалу LIVE Євгеній Сакун, це сталося ще 1 березня, коли окупанти обстріляли телевежу в Києві.
Крім громадян України, у списку загиблих від рук російських окупантів є й іноземці. Це американський журналіст Брент Рено, ірландський оператор Fox News П’єр Закжевскі, російська працівниця опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна та литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічус.
Список загиблих працівників українських та зарубіжних медіа:
- П’єр Закжевськи;
- Олександра Кувшинова;
- Олександр Литкін;
- Павло Лі;
- Сергій Пущенко;
- Євген Сакун;
- Брент Ентоні Рено;
- Оксана Бауліна;
- Ділєрбек Шакіров;
- Віктор Дєдов;
- Віктор Дудар;
- Лілія Гумянова;
- Юрій Олійник;
- Олег Якунін;
- Максим Левін;
- Мантас Кведаравічус;
- Сергій Заїковський;
- Денис Котенко;
- Євген Баль;
- Роман Нежиборець.
Нацспілка висловила співчуття родинам усіх загиблих , а також НСЖУ вимагає створити Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проти журналістів.
Нагадаємо, що, зокрема, відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.
1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.
4 квітня Левіна поховали на кладовищі у Боярці.