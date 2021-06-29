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    Зеленський підписав закон, який дозволяє пустити мільярди гривень в обхід ProZorro

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    Закон №5309 дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід системи Prozorro - Зеленський підписав закон, який дозволяє пустити мільярди гривень в обхід ProZorro
    Закон №5309 дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід системи Prozorro
    Фото з відкритих джерел

    Закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою переговорної процедури

    Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через ProZorro.

    Як зазначається на сторінці відповідного законопроєкту №5309 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 25 червня.

    Зокрема, закон дозволяє обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на ProZorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.

    Законом також дозволяється закупівля без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки і проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці незалежності України. Йдеться, зокрема, про модернізацію аеропортів в Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті.

    Ці закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою переговорної процедури.

    До слова, Двері на Банковій відремонтували без торгів майже за чверть мільйона гривень.

    Також у Разумкова замовили книги «Конституція України» в шкірі вартістю 5440 грн за штуку.

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    Теги: дороги будівництво закон аеропорт ремонт тендер Володимир Зеленський ProZorro президент
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    Зеленський підписав закон, який дозволяє пустити мільярди гривень в обхід ProZorro