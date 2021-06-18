Поліція оголосила великий «автомобільний» тендер

Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 180 легкових автомобілів

Тендер на 180 автомобілів нещодавно оголосила Національна поліція України. Всього правоохоронці планують витратити на цю закупівлю 98,3 мільйона гривень. Про це свідчать дані в системі закупівель ProZorro, передають «Українські новини».

Тендер був оголошений 11 червня. Предметом закупівлі є 110 легкових автомобілів спеціального призначення типу седан білого кольору з не менш ніж п’ятьма сидіннями.

В машинах повинні бути:

система кондиціонування;

світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору;

аналогово-цифрова радіостанція;

екологічний клас – не нижче рівня «Євро-5».

Крім того, Нацполіція хоче закупити 70 автомобілів зі схожими характеристиками, але в іншому кольорі - автомобілі темних відтінків і інших кольорів (крім білого, максимальна різноманітність, але не менше чотирьох різних кольорів).

Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску - не раніше 2021 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 12 липня.

Середня вартість автомобіля – приблизно 546 000 грн. Це не так вже й дорого, порівняно з автомобілями, які закуповує Верховна Рада.