Зеленський підписав закон, який виключає СБУ з переліку розвідувальних органів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки

Закон про розвідку є одним з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про розвідку», який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації», – наголосив Зеленський.

Закон про розвідку є одним з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.

Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.

Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.

Згідно з положеннями закону, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.