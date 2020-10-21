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    Зеленський підписав закон, який виключає СБУ з переліку розвідувальних органів

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    Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки - Зеленський підписав закон, який виключає СБУ з переліку розвідувальних органів
    Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки

    Закон про розвідку є одним з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України

    Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про розвідку», який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. 

    Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    «Цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації», – наголосив Зеленський.

    Закон про розвідку є одним з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.

    Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

    Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.

    Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.

    Згідно з положеннями закону, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

    Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

    Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.

     

    СБУ закон президент
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