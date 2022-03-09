Зеленський подякував росіянам, які намагаються зупинити війну
Український президент відреагував на антивоєнні протести в РФ
Президент України Володимир Зеленський вважає, що ті громадяни РФ, які виходять на протести проти війни в Україні, борються також і за власну свободу. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.
«Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе. Тому що борються за мир», – сказав президент.
Він підкреслив, що українці так само, як і свідомі росіяни, прагнуть закінчити війну за столом дипломатичних переговорів, але вони повинні бути чесними і не спрямованими на задоволення амбіцій Путіна.
«Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій», – зауважив Зеленський.
Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні. Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .
Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.