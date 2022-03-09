Зеленський подякував росіянам, які намагаються зупинити війну

Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні

Український президент відреагував на антивоєнні протести в РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ті громадяни РФ, які виходять на протести проти війни в Україні, борються також і за власну свободу. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

«Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе. Тому що борються за мир», – сказав президент.

Він підкреслив, що українці так само, як і свідомі росіяни, прагнуть закінчити війну за столом дипломатичних переговорів, але вони повинні бути чесними і не спрямованими на задоволення амбіцій Путіна.

«Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій», – зауважив Зеленський.

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні. Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.

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