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    Зеленський подякував росіянам, які намагаються зупинити війну

    Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні - Зеленський подякував росіянам, які намагаються зупинити війну
    Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні
    скріншот з відео

    Український президент відреагував на антивоєнні протести в РФ

    Президент України Володимир Зеленський вважає, що ті громадяни РФ, які виходять на протести проти війни в Україні, борються також і за власну свободу. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    «Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе. Тому що борються за мир», – сказав президент.

    Він підкреслив, що українці так само, як і свідомі росіяни, прагнуть закінчити війну за столом дипломатичних переговорів, але вони повинні бути чесними і не спрямованими на задоволення амбіцій Путіна.

    «Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій», – зауважив Зеленський.

    Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні. Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.

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    Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

    Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

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    Теги: Росія війна протест Володимир Зеленський Олексій Навальний
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    Зеленський подякував росіянам, які намагаються зупинити війну