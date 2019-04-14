Зеленський пояснив, що роблять люди Коломойського у його команді



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Володимир Зеленський

У команді Зеленського працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського

Кандидат в президенти Володимир Зеленський стверджує, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського, бо у них контракт.

Відповідне відео опубліковано в каналі YouTube Новини України.

«У нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського, - ред.) - одна з трьох компаній, ну він один з там компаньйонів, я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все добре», - відповів Зеленський.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

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