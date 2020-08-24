Зеленський пожертвував 250 тис. грн на пам’ятник космонавту Каденюку



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Президент Володимир Зеленський під час офіційних заходів Фото: «фейсбук»-сторінки Офісу президента

Глава держави задекларував ці видатки на сайті НАЗК

Президент України Володимир Зеленський здійснив добровільний внесок на зведення пам'ятника космонавту Леоніду Каденюку.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані керівника країни, які 22 серпня він відобразив на сайті НАЗК.

Сума пожертви становила 250 тис. грн. Кошти були перераховані 17 серпня.

Нагадаємо, що на початку серпня Офіс президента розповсюдив повідомлення, що президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку. Адже через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам’ятника. На думку глави держави, це неприпустимо.

Крім цього, архітектурний проект монумента існує давно. Сім’я Каденюків розробила його самостійно. Для збору коштів на встановлення пам’ятника родина також створила власну громадську організацію та благодійний фонд.

Леонід Каденюк в період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87

Як відомо, перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року на 68-му році життя. Космонавт раптово помер у Царському Селі у столиці.