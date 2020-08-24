Зеленський пожертвував 250 тис. грн на пам’ятник космонавту Каденюку
Глава держави задекларував ці видатки на сайті НАЗК
Президент України Володимир Зеленський здійснив добровільний внесок на зведення пам'ятника космонавту Леоніду Каденюку.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані керівника країни, які 22 серпня він відобразив на сайті НАЗК.
Сума пожертви становила 250 тис. грн. Кошти були перераховані 17 серпня.
Нагадаємо, що на початку серпня Офіс президента розповсюдив повідомлення, що президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку. Адже через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам’ятника. На думку глави держави, це неприпустимо.
Крім цього, архітектурний проект монумента існує давно. Сім’я Каденюків розробила його самостійно. Для збору коштів на встановлення пам’ятника родина також створила власну громадську організацію та благодійний фонд.
Як відомо, перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року на 68-му році життя. Космонавт раптово помер у Царському Селі у столиці.
Каденюк — генерал-майор Збройних Сил України, заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України з питань авіації і космонавтики.
В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів — вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори.