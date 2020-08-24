Зеленський затвердив стратегію спортивної реабілітації ветеранів



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Стратегія дозволить створити умови для формування та розвитку національного ринку послуг спортивної реабілітації ветеранів

Документ передбачає створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни

Президент Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Відповідний указ № 342/2020 голова держави підписав 23 серпня.

Зокрема, указ сприятиме розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також надасть зазначеним категоріям громадян доступ до якісних послуг.

Також документ передбачає створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни, сприятиме їх поверненню до виконання обов'язків військової служби або соціальної і трудової адаптації.

Крім того, ця Стратегія дозволить створити умови для формування та розвитку національного ринку послуг спортивної реабілітації всіх вищезазначених категорій громадян і сприятиме більш ефективному інформуванню суспільства. Зокрема, документ передбачає функціонування ветеранської медіаплатформи про заходи фізкультурно-спортивної реабілітації, програм з підготовки, перепідготовки та працевлаштування в сфері фізкультурно-спортивної реабілітації.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України повинен розробити і затвердити до 1 грудня 2020 року план дій на 2021-2025 рр. з реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, затвердженої цим указом.

Зі свого боку, київська міська державна адміністрація та обласна адміністрації повинні забезпечити розробку і реалізацію щорічних місцевих планів заходів.

Як повідомлялося, 23 серпня, Зеленський заявив, що на Донбасі 28 днів немає бойових втрат.