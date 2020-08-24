Переворот в Малі: військові хочуть взяти владу на три роки «перехідного періоду»



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Три роки, за словами заколотників, керувати країною повинен буде представник військового блоку

Бунтівники в Малі запропонували оголосити трирічний перехідний період

Військові, які захопили владу в Малі, виступили з пропозицією оголосити трирічний перехідний період.

Про це повідомляє видання Journal du Mali.

«Ми знаходимося в контакті з громадянським суспільством, опозиційними партіями, з більшістю – з кожним, щоб спробувати здійснити перехід», – сказав журналістам офіційний представник військових полковник Ісмаель Ваге.

Ці три роки, за словами заколотників, керувати країною повинен буде представник військового блоку. Також бунтівники заявляють, що майбутній уряд Малі повинен буде складатися в основному з військових.

Своїм лідером заколотники в Малі назвали полковника Ассімі Гоіта.

До слова, Росію запідозрили в причетності до перевороту в Малі.

Нагадаємо, Україна рішуче засуджує неконституційну зміну влади в Малі через військовий переворот.

Зазначимо, що Африканський союз призупинив членство Малі через військовий переворот.

Як відомо, президент Малі пішов у відставку та розпустив парламент після військового перевороту.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі – країні на північному заході Африки – 18 серпня розпочався заколот військових.

Національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Того ж дня бунтівні військові затримали президента та прем’єра Малі. Перед цим прем’єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

У Євросоюзі заявили, що військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи.