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    Зеленський прибув до Єлисейського палацу

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    Володимира Зеленського зустрів Еммануель Макрон - Зеленський прибув до Єлисейського палацу
    Володимира Зеленського зустрів Еммануель Макрон

    «Нормандський саміт» розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським)

    Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де матиме низку двосторонніх перемовин і візьме участь у зустрічі лідерів.

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    Зеленський прибув до Єлисейського палацу
    Зеленський прибув до Єлисейського палацу
    Зеленський прибув до Єлисейського палацу
    Зеленський прибув до Єлисейського палацу

    Наживо церемонію прибуття транслював Офіс президента.

    Як відомо, 9 грудня на саміт у Парижі збираються лідери Нормандської четвірки - президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін.

    Згідно з програмою, «нормандський саміт» розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським).

    До початку саміту заплановані зустрічі Володимира Зеленського із Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель. Після переговорів «четвірки» планується зустріч українського президента із Володимиром Путіним.

    За попередніми даними, на 19.45 (за Києвом - ред.) запланований підхід до преси лідерів Нормандської четвірки.

    Нормандська четвірка Ангела Меркель саміт Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон Офіс президента
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