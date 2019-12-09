«Нормандський саміт» розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським)

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де матиме низку двосторонніх перемовин і візьме участь у зустрічі лідерів.

Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)

Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва

«Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу

Страшні маски з рогами та костюми з овечої шкури. У Великобританії відбувся парад Крампусів

на весь екран

Наживо церемонію прибуття транслював Офіс президента.

Як відомо, 9 грудня на саміт у Парижі збираються лідери Нормандської четвірки - президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін.

Згідно з програмою, «нормандський саміт» розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським).

До початку саміту заплановані зустрічі Володимира Зеленського із Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель. Після переговорів «четвірки» планується зустріч українського президента із Володимиром Путіним.

За попередніми даними, на 19.45 (за Києвом - ред.) запланований підхід до преси лідерів Нормандської четвірки.