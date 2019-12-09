Зеленський прибув до Єлисейського палацу
«Нормандський саміт» розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським)
Наживо церемонію прибуття транслював Офіс президента.
Як відомо, 9 грудня на саміт у Парижі збираються лідери Нормандської четвірки - президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін.
Згідно з програмою, «нормандський саміт» розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським).
До початку саміту заплановані зустрічі Володимира Зеленського із Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель. Після переговорів «четвірки» планується зустріч українського президента із Володимиром Путіним.
За попередніми даними, на 19.45 (за Києвом - ред.) запланований підхід до преси лідерів Нормандської четвірки.