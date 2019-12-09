Москва не збирається переглядати мінські угоди, - російські ЗМІ



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Путін не збирається йти на поступки? Фото ТСН

Позиція Москви щодо перегляду умов мінських домовленостей жорстка, і змінюватися не буде

Джерело російського видання «Коммерсанта» в держструктурі РФ, який бере участь в переговорах з Україною щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і займався підготовкою до саміту, сказав, що позиція Москви з приводу послідовності виконання мінських угод — жорстка. «Для них (української сторони) ця зустріч політичний акт, а для нас — робоча. Якщо в угодах написано, що вибори повинні бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати», — зазначив він.

Співрозмовник «Коммерсанта» впевнений, що намір Києва переглянути, відредагувати або якось адаптувати, як висловився Вадим Пристайко, мінські угоди, також не буде реалізовано. За його словами, Париж і Берлін не раз говорили про те, що їм немає альтернативи.

У ватажків бойовиків так званої «ДНР» ідентична позиція. «Є очікування (від саміту в Парижі), що Зеленському три гаранта виконання угод пояснять, що домовленості не підлягають ревізії. Що не можна поміняти логіку, суть, черговість пунктів «Комплексу заходів з виконання мінських угод». Угоди схвалені Радою Безпеки ООН, а лідери, з якими Зеленський зустрінеться, — гаранти. Останнім часом з Києва було багато заяв, що треба поміняти, переписати, скорегувати угоди, що все застаріло з 2014 року. Так що найбільше очікування, що йому (Зеленському) це пояснять».

Україна до зміни Конституції ставиться різко негативно. Хоча 5 груднпомічник Зеленського Андрій Єрмак говорив про готовність провести конституційну реформу і надати додаткові повноваження ОРДЛО, він не уточнив, яких саме. У той же час міністр Пристайко однозначно заявив, що закріплення особливого статусу в Конституції не буде. Він назвав це «червоною лінією», за яку Київ не зробить крок ні за яких обставин.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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