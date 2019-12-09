Зустріч Нормандської четвірки у Парижі (онлайн-трансляція)



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Зустріч у «нормандському форматі» — очікується прибуття Зеленського, Путіна та Меркель

Чотиристоронні переговори почнуться о 17:00

До Єлісейчського палацу почали прибувати учасники «нормандського саміту». Як відомо, сьогодні, 9 грудня, у Парижі має відбутись зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Лідери цих країн вперше за останні три роки зустрінуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання Мінських домовленостей.

Отже, за розкладом саміту першою до резиденції президента Франції, о 15:50, прибула канцлер ФРН Ангела Меркель.

Далі, о 15:55 - Володимир Зеленський;

16:00 - очікується на приїзд Володимира Путіна;

16:05 - Зеленський і Макрон проведуть двосторонню зустріч;

16:30 - Зеленський проведе переговори з Меркель;

16:35 - Путін зустрінеться з Макрона;

17:05 - зустріч в нормандському форматі;

19:45 - загальна підсумкова прес-конференція за підсумками переговорів.

Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, з алежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.