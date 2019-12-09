Зустріч Нормандської четвірки у Парижі (онлайн-трансляція)
Чотиристоронні переговори почнуться о 17:00
До Єлісейчського палацу почали прибувати учасники «нормандського саміту». Як відомо, сьогодні, 9 грудня, у Парижі має відбутись зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Лідери цих країн вперше за останні три роки зустрінуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання Мінських домовленостей.
Отже, за розкладом саміту першою до резиденції президента Франції, о 15:50, прибула канцлер ФРН Ангела Меркель.
Далі, о 15:55 - Володимир Зеленський;
16:00 - очікується на приїзд Володимира Путіна;
16:05 - Зеленський і Макрон проведуть двосторонню зустріч;
16:30 - Зеленський проведе переговори з Меркель;
16:35 - Путін зустрінеться з Макрона;
17:05 - зустріч в нормандському форматі;
19:45 - загальна підсумкова прес-конференція за підсумками переговорів.
Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.
Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.
Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.