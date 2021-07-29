РНБО завтра збереться на Донбасі – Данілов

Згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань

Секретар РНБО розкрив подробиці порядку денного

Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі каналу «Україна 24».

«Це буде практика. Будуть виїзні засідання, бо потрібно залучати органи місцевого самоврядування», – додав секретар РНБО.

Як відзначив посадовець, завтрашнє засідання відбудеться на Донбасі. Згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектору;

питання медицини;

питання води;

Раніше Данілов пояснив, чому скасували виїзне засідання РНБО в Сумах.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До відома, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.