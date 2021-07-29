РНБО завтра збереться на Донбасі – Данілов
Секретар РНБО розкрив подробиці порядку денного
Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі каналу «Україна 24».
«Це буде практика. Будуть виїзні засідання, бо потрібно залучати органи місцевого самоврядування», – додав секретар РНБО.
Як відзначив посадовець, завтрашнє засідання відбудеться на Донбасі. Згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:
- питання енергетичного сектору;
- питання медицини;
- питання води;
Раніше Данілов пояснив, чому скасували виїзне засідання РНБО в Сумах.
Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.
Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.
До відома, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.