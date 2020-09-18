Зеленський присвоїв Героя України солдату, який загинув у 2016 році



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Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні

Нагороду та орден «Золота Зірка» було вручено дочці загиблого солдата Юрія Горайського

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» солдату Юрію Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу. Відповідний указ №395/2020 президент підписав 15 вересня 2020 року.

Нагороду та орден «Золота Зірка» було вручено дочці загиблого солдата під час робочої поїздки Зеленського до Тернопільської області в п'ятницю, 18 вересня, повідомляє пресслужба президента.

«Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас усіх. Усе, що ми можемо сьогодні зробити, - це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв», – заявив Зеленський на церемонії вручення.

Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

«Для нас дуже важливо знати, що це все не даремно, що це цінно», – сказала вона.

До відома, Юрій Горайський вирушив у зону проведення АТО в травні 2015 року як доброволець. До вересня 2015 року служив у секторі «М» поблизу Маріуполя. У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).

Під час розвідки на маріупольському напрямку передовий дозор, у якому був і Горайський, вийшов на висоту в районі міста Докучаєвська, де наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час ближнього бою солдат отримав смертельне поранення.

Юрія Горайського поховали 7 березня 2016 року на кладовищі в м. Збаражі.

8 квітня 2016 року посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, в серпні 2016 року Тернопільська міська рада присвоїла йому звання почесного громадянина міста Тернополя.