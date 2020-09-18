  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський присвоїв Героя України солдату, який загинув у 2016 році

    • Розсилка
    Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні - Зеленський присвоїв Героя України солдату, який загинув у 2016 році
    Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні

    Нагороду та орден «Золота Зірка» було вручено дочці загиблого солдата Юрія Горайського

    Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» солдату Юрію Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу. Відповідний указ №395/2020 президент підписав 15 вересня 2020 року.

    Нагороду та орден «Золота Зірка» було вручено дочці загиблого солдата під час робочої поїздки Зеленського до Тернопільської області в п'ятницю, 18 вересня, повідомляє пресслужба президента.

    «Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас усіх. Усе, що ми можемо сьогодні зробити, - це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв», – заявив Зеленський на церемонії вручення.

    Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

    «Для нас дуже важливо знати, що це все не даремно, що це цінно», – сказала вона.

    До відома, Юрій Горайський вирушив у зону проведення АТО в травні 2015 року як доброволець. До вересня 2015 року служив у секторі «М» поблизу Маріуполя. У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).

    Під час розвідки на маріупольському напрямку передовий дозор, у якому був і Горайський, вийшов на висоту в районі міста Докучаєвська, де наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час ближнього бою солдат отримав смертельне поранення.

    Юрія Горайського поховали 7 березня 2016 року на кладовищі в м. Збаражі.

    8 квітня 2016 року посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, в серпні 2016 року Тернопільська міська рада присвоїла йому звання почесного громадянина міста Тернополя.

    АТО Герой України Володимир Зеленський президент чоловік дружина солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies