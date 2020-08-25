Дзвін Пам’яті: у Міноборони вшанували захисників України



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У заході взяли участь рідні загиблих Героїв

Сьогодні, 25 серпня, в Міністерстві оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на Сході України.

У заході взяли участь рідні загиблих Героїв, представники керівництва Міністерства оборони України, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства та Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці Київського гарнізону та родичі загиблих.

Дзвін Пам’яті пролунав сорок два рази

У цей день у 2014 році наслідок російської збройної агресії на Cході нашої держави загинули:

Старший прапорщик Державної прикордонної служби АРНАУТ Дмитро Ілліч

Рядовий міліції ПЄШКОВ Олег Анатолійович

Підполковник Державної прикордонної служби України, Герой України ПІКУС Євгеній Михайлович

Рядовий міліції САВЧЕНКО Василь Іванович

Молодший сержант Державної прикордонної служби СОРОЧЕНКО Олег Сергійович

Лейтенант міліції СТОРЧЕУС Руслан Олександрович

Прапорщик Державної прикордонної служби ФІРСОВ Вячеслав Олександрович

Рядовий міліції ХОРОЛЬСЬКИЙ Антон Петрович

Капітан БЕЗРУЧАК Андрій Іванович

Старший лейтенант БЕЦА Ігор Миколайович

Молодший сержант БРИК Дмитро Юрійович

Солдат БУГАЙЧУК Сергій Анатолійович

Старший солдат ГОЛОВЧАК Сергій Володимирович

Солдат ГОЛЯНОВСЬКИЙ Руслан Вікторович

Солдат ДАНИЛЕВИЧ Роман Миколайович

Солдат ДЬЯЧКОВ Юрій Анатолійович

Старший сержант ЗУЄНКО Сергій Михайлович

Солдат КАТАНОВ Віктор Володимирович

Старший солдат КРЕПЕЦЬ Леонід Петрович

Солдат КУРУКА Сергій Іванович

Лейтенант ЛОБЖИН Олександр Володимирович

Солдат ЛУЧУК Роман Олександрович

Старший сержант МАРФІЧ Михайло Васильович

Старший лейтенант МИХАЛЬЧУК Віктор Олексійович

Солдат МОМОТЮК Дмитро Володимирович

Солдат МОСТИКА Андрій В’ячеславович

Солдат ОНІЩУК Юрій Віталійович

Солдат ПАВЛЯШИК Микола Анатолійович

Молодший сержант ПАЗИН Тарас Іванович

Солдат ПОТАПЧУК Станіслав Володимирович

Солдат ПУГАЧ Ігор Володимирович

Капітан ШЕВЧУК Сергій Іванович

Майор ШЕПЕЛЮК Олексій Борисович

Капітан ШИЛІК Анатолій Вікторович

Солдат ШКЛЯР Ігор Володимирович

Солдат ЯНЧУК Валерій Леонтійович

Солдат Яценко Юрій Петрович

У 2015 році загинули:

Старший матрос БАРАСЮК Андрій Васильович

Старший лейтенант КАШЛАКОВ Василь Олегович

Солдат УГРІН Федір Дмитрович

У 2016 році загинув:

Старший сержант КЛЮЧКА Віталій Володимирович

У 2017 році загинув

Солдат ПОПОВ Олег Валерійович

Вічна пам’ять Героям, які полягли в боях за нашу вільну, незалежну Україну!



