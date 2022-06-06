Бутусов озвучив свою версію ситуації в Сєвєродонецьку

Журналіст просить владу не поширювати «неадекватних заяв»

Головний редактор видання «Цензор» журналіст Юрій Бутусов заявив про те, що офіційна інформація влади про ситуацію в Сєвєродонецьку не відповідає дійсності. Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст зазначив, щзо здивований «неадекватними заявами» влади про ситуацію на Луганщині.

«Останній час часто знаходжусь у Сіверодонецьку та околицях, і здивований неодноразовими неадекватними заявами деяких керівників стосовно оперативної обстановки на Луганщині. В день візиту президента Зеленського на Луганщину голова ВА Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста. Нажаль, ця інформація не відповідає дійсност», – написав Бутусов.

Він підкреслив, що на війні треба вводити в оману противника, а не своїх громадян.

«В даному випадку українське суспільство має отримувати інформацію наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані. Ризик самообману на війні в тому, що потім під хибні вигадки та невиправдані оптимістичні заяви підганяють підрозділи, людей, і ухвалюють рішення таким чином, які теж не відповідають обстановці. Припиняйте ці словесні ігри, так не треба робити», – порадив журналіст.

Бутусов повідомив, що українські воїни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує якщо не всієї правди, то хоча б відсутності брехні.

«Інакше це викликає занепокоєння, чи розуміють керівники, що саме відбувається. Два дні тому противник вийшов на околиці міста, наразі наші війська обороняють промзону Сіверодонецька. Викликає занепокоєння регулярне повідомлення бажаного замість дійсного. Щоб отримувати реальні перемоги треба не створювати повітряні замки», – резюмував Бутусов.

Нагадаємо, що представниця «Слуги народу» Мар’яна Безугла вимагає від СБУ розібратися із головредом видання «Цензор» Юрієм Бутусовим, який, за словами Безуглої, «постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

Безугла заявила, що у випадку, коли СБУ не займеться Бутусовим, вона буде вважати реформу цієї спецслужби такою, що не має сенсу.