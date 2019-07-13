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    Зеленський привітав Сенцова з днем народження

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    Сьогодні Сенцову виповнилося 43 роки - Зеленський привітав Сенцова з днем народження
    Сьогодні Сенцову виповнилося 43 роки

    Зеленський зазначив, що для мільйонів людей в Україні і в усьому світі Олег Сенцов є взірцем незламності та гідності

    Президент України Володимир Зеленський привітав незаконно засудженого у Росії режисера Олега Сенцова із 43-річчям.

    Відповідне привітання Зеленський оприлюднив у Facebook.

    Він зазначив, що для мільйонів людей в Україні і в усьому світі Олег Сенцов є взірцем незламності та гідності.

    «Бажаю вам міцного здоров’я, адже зараз воно є вашою головною зброєю у цій боротьбі. Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів», - написав Зеленський.

    Президент додав, що 13 липня побував на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

    «Сьогодні ми були у Чонгарі, зовсім близько до вашого дому. Вірю, що ви скоро зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків», - написав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ України закликало звільнити Сенцова. Сьогодні, 13 липня, Сенцову виповнилося 43 роки. Він шостий раз зустрічає день свого народження в ув'язненні в російській колонії.

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