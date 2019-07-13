Сьогодні день народження відзначає головний політв’язень Путіна



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Олега Сенцова засудили у Росії в серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму

Українському режисеру Олегу Сенцову виповнюється 43 роки

Головний політв'язень Путіна український режисер Олег Сенцов сьогодні, 13 липня, відзначає своє 43-річчя.

Сенцов народився у Сімферополі в родині виховательки і шофера. Закінчив Київський державний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

За зізнанням самого режисера, коли йому було 20 років, помер батько і тоді «веселе життя скінчилася».

Сенцов працював в комп'ютерних клубах, захоплювався кібер-спортом і кілька років професійно грав в мережеві комп'ютерні ігри. А потім своє захоплення перетворив у бізнес, відкривши у центрі Сімферополя один з найбільших комп'ютерних клубів.

У 2011 році на зароблені гроші Сенцов зняв свій перший фільм «Гамер» про геймера, який зайняв друге місце на чемпіонаті світу. На той час загальний бюджет стрічки склав $20 тис. Актори знялися у фільмі безкоштовно. Прем'єра стрічки в одному з кінотеатрів Сімферополя зібрала аншлаг.

Свій другий фільм «Носоріг» про дітей 1990-х Сенцов почав знімати у липні 2013 року, проте не встиг завершити.

У 2016 році, коли Олег вже був у російській в’язниці, його покинула дружина Алла.

За словами матері Олега, Людмили Георгіївни, Алла кинула спільних дітей і поїхала до Києва, присвоївши гроші, вислані українцями на підтримку політв'язня. Син Сенцова Влад хворий на аутизм, а дочка Аліна важко переживає розлуку з батьком.

Мама Олега не підтримує позицію сина і вважає, що неправильно його виховала. Вона зізналася, що в ФСБ РФ працюють її зять і старший онук. Попри все Сенцов вдячний матері за виховання.

На даний момент єдина серед рідних, хто займається активною громадською діяльністю для підтримки Сенцова, це його двоюрідна сестра Наталя Каплан.

Нагадаємо, Сенцов є лауреатом премії Сахарова за свободу думки та Шевченківської премії.

Як відомо, українського режисера засудили у Росії у серпні 2015 року до 20 років суворого режиму нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

У травні цього року президент України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка» на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку.

Як повідомлялося, наразі Сенцов у російській колонії працює над новими оповіданнями й повістями.