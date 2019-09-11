Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн



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Президент України зустрівся з послами Естонії, Франції, Австрії, Голландії і Великобританії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Австрії, Голландії і Великобританії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що під час бесіди з Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском було відзначено активний політичний діалог між двома країнами. Президент висловив вдячність Естонії за ухвалене рішення стосовно невизнання російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на Донбасі.

Крім того, під час церемонії вручення вірчих грамот Володимир Зеленський привітав Етьєна де Понсена з початком його місії в Україні на посаді Посла Французької Республіки. Було обговорено подальшу активізацію політичного діалогу та двосторонньої економічної співпраці. Домовлено про вжиття вже найближчим часом конкретних кроків для цього. Глава держави відзначив роль Франції у рамках Нормандського формату та висловив сподівання на проведення зустрічі на рівні лідерів держав-учасниць у Парижі вже найближчим часом.

Під час розмови з Послом Республіки Австрія в Україні Гернотом Пфандлером Глава держави подякував за незмінну підтримку Австрією суверенітету та територіальної цілісності України, а також практичну допомогу нашій державі у подоланні наслідків російської агресії. Також Володимир Зеленський подякував Австрії за допомогу в реабілітації дітей учасників АТО.

Спілкуючись із Послом Королівства Нідерландів в Україні Йоганнесом Германном Адріанусом де Молом, Глава держави поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про здійснене Україною та РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб. Президент України висловив вдячність нідерландській стороні за конструктивну позицію у цьому питанні та готовність належним чином покарати винних у збитті літака рейсу МН-17.

Під час розмови з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сіммонс Володимир Зеленський висловив вдячність за допомогу у проведенні реформ та зміцненні обороноздатності нашої держави.

Відзначено високу інтенсивність політичного діалогу, зокрема на рівні лідерів двох країн. Ішлося також про важливість продовження переговорів щодо нової угоди між Україною та Великою Британією, яка визначатиме політичні й економічні відносини між двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС.

Нагадаємо, колишній глава дипломатичного представництва США в Грузії, Україні та Росії в «Нємцова. Інтерв'ю» прокоментував обмін полонених, втручання Вашингтона в російські вибори, зовнішньополітичні пріоритети, призначення нового американського посла в Москві і президентство Володимира Зеленського. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/11/prezydent_ukrainy_pryynyav_virchi_gramoty_u_posliv_pyaty_inozemnyh_derzhav_1644917