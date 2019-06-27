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    Зеленський призначив першого заступника голови СБУ

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    Зеленський призначив першого заступника голови СБУ

    Першим заступником голови Служби безпеки став генерал-майор Руслан Баранецький

    Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.

    Відповідні укази №462 і №463 від 26 червня оприлюднено на сайті глави держави.

    Руслан Баранецький - генерал-майор, начальник управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

    25 серпня 2015 року полковнику Баранецькому було присвоєно військове звання генерал-майора.

    Також іншими указами Зеленський звільнив з посад трьох начальників департаментів СБУ – Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка.

    Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. 

    Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи. 

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