Зеленський призначив понад 50 суддів у місцевих судах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент призначив понад 50 суддів у місцевих судах

Зеленський підписав указ про призначення 53 суддів

Президент України Володимир Зеленський призначив понад 50 суддів у місцевих загальних судах.

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

Зазначимо, що Зеленський призначив суддів першої інстанції у Вінницькій області, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій Житомирі, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших.

«Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Ладижинського міського суду Вінницької області Корнієнка Олександра Миколайовича;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельського Ігоря Віталійовича;

судді Любомльського районного суду Волинської області Гайдук Аллу Леонтіївну;

судді Старовижівського районного суду Волинської області Хаврону Оксану Йосипівну;

судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Демиденка Степана Миколайовича;

судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області Щербину Наталію Олександрівну;

судді Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області Гайдар Ірину Олександрівну;

суддів Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області: Євтушенка Олексія Івановича, Ковтун Наталію Григорівну, Хомініч Світлану Володимирівну;

судді Олександрівського районного суду Донецької області Поповича Ігоря Анатолійовича;

суддів Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області: Адамову Тетяну Сергіївну, Щербіну Артема Валентиновича;

судді Чуднівського районного суду Житомирської області Леська Максима Олександровича;

суддів Богунського районного суду міста Житомира: Єригіну Інну Михайлівну, Панченко Галину Вікторівну;

суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області: Сарай Аллу Іванівну, Стефанишин Маріанну Миколаївну;

судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовшкова Романа Сергійовича;

судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ссметаніну Аліну Валеріївну;

судді Оріхівського районного суду Запорізької області Мінаєва Михайла Миколайовича;

судді Приазовського районного суду Запорізької області Діденка Євгена Володимировича;

судді Токмацького районного суду Запорізької області ПогрібнуУ Ольгу Миколаївну;

судді Чернігівського районного суду Запорізької області Покопцеву Діну Олександрівну;

судді Заводського районного суду міста Запоріжжя Шалпегіну Ольгу Леонідівну;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінову Анастасію Володимирівну;

судді Фастівського міськрайонного суду Київської області Питель-Тьолушкіну Вікторію Леонідівну;

судді Вільшанського районного суду Кіровоградської області Сорокіну Оксану Олександрівну;

судді Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікову Галину Володимирівну;

судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко Олену Василівну;

судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Бугайченко Тетяну Анатоліївну;

судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікову Марину Михайлівну;

судді Старобільського районного суду Луганської області Форощука Олександра Віталійовича;

суддів Сколівського районного суду Львівської області: Курницьку Вікторію Ярославівну, Ясінського Юрія Євгенійовича;

судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Фортуну Тетяну Юріївну;

судді Роздільнянського районного суду Одеської області Гринчак Світлану Іванівну;

судді Оржицького районного суду Полтавської області Гришка Олександра Яковича;

судді Корецького районного суду Рівненської області Кулика Євгена Володимировича;

судді Ямпільського районного суду Сумської області Сатарову Олену Вікторівну;

судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Воробель Наталію Павлівну;

судді Печенізького районного суду Харківської області Тимченка Анатолія Миколайовича;

судді Білозерського районного суду Херсонської області Біднину Ольгу Валеріївну;

судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області Батовріну Ірину Геннадіївну;

судді Херсонського міського суду Херсонської області Зуб Ірину Юріївну;

суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області: Коваль Вікторію Олександрівну, Колєіва Сергія Анатолійовича;

судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Цідик Аллу Юріївну;

судді Звенигородського районного суду Черкаської області Сакун Дар'ю Ігорівну;

судді Кіцманського районного суду Чернівецької області Мінів Ольгу Ігорівну;

судді Козелецького районного суду Чернігівської області Анохіна Андрія Миколайовича;

судді Корюківського районного суду Чернігівської області Карапуту Олену Олександрівну;

судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Чепурка Владислава Валерійовича», - йдеться в указі.

Нагадаємо, Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, під час якої домовилися про подальші спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані.