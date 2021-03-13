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    Зеленський призначив представника у Всесвітній туристичній організації

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    Сергій Погорельцев призначений представником у Всесвітній туристичній організації - Зеленський призначив представника у Всесвітній туристичній організації
    Сергій Погорельцев призначений представником у Всесвітній туристичній організації

    Погорельцев наразі перебуває на посаді посла України в Іспанії

    Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення постійного представника України у Всесвітній туристичній організації (ВТО). Представляти Україну в організації буде Сергій Погорельцев.

    Про це йдеться на сайті Офісу президента.

    Погорельцев наразі перебуває на посаді посла України в Іспанії, тому представником у ВТО він буде за сумісництвом.

    «Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича постійним представником України при Всесвітній туристичній організації за сумісництвом», – йдеться в тексті указу.

    Нагадаємо, 20 листопада Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, вирішено замінити ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.

    У березні президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

    Також нещодавно Зеленський вивів Михайла Саакашвілі з ради щодо містобудування.

    Крім того, глава держави призначив очільника Херсонської ОДА. Область очолив колишній виконувач обов'язків керівника ОДА.

    Теги: туризм Іспанія Володимир Зеленський президент указ
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