Зеленський призначив представника у Всесвітній туристичній організації

Погорельцев наразі перебуває на посаді посла України в Іспанії

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення постійного представника України у Всесвітній туристичній організації (ВТО). Представляти Україну в організації буде Сергій Погорельцев.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Погорельцев наразі перебуває на посаді посла України в Іспанії, тому представником у ВТО він буде за сумісництвом.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича постійним представником України при Всесвітній туристичній організації за сумісництвом», – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, 20 листопада Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, вирішено замінити ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.

У березні президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Також нещодавно Зеленський вивів Михайла Саакашвілі з ради щодо містобудування.

Крім того, глава держави призначив очільника Херсонської ОДА. Область очолив колишній виконувач обов'язків керівника ОДА.